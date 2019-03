Festival AMO-TEatro “é um exemplo de criatividade e de valorização cultural”

A secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, marcou presença, na noite de ontem, na Camacha, na cerimónia de abertura do Festival AMO-TEatro. “Um cartaz que, há dez anos, celebra o teatro na Madeira, na base de uma programação descentralizada, participada pelo público e levada a cabo por uma instituição que está, sem dúvida, ao serviço das artes de palco, da cultura, da educação e da comunidade”, disse.

Enaltecendo o papel da equipa responsável pelo festival e da Casa do Povo da Camacha, a governante fez questão de sublinhar o contributo de todo este trabalho a favor da cultura regional.

“Estamos perante um exemplo de criatividade e de valorização cultural que abrange os atores, os encenadores, os produtores, as equipas técnicas e artísticas, mas não só. Este é também um exemplo do envolvimento da população na promoção do nosso teatro e na sua afirmação, dentro e fora da Região”, afirmou, assegurando que, da parte do Governo Regional, o apoio a este evento é para manter.

Paula Cabaço agradeceu não só o empenho e a dedicação a este festival como, também, a forma colaborativa e sempre empenhada com que a Casa do Povo da Camacha e a equipa do AMO-TEatro têm correspondido aos desafios e convites lançados pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura, no que respeita aos projectos onde este importante activo cultural – o teatro - enriquece produtos turísticos da nossa Região como sejam os cartazes do Vinho e das Festas de Natal e Fim-de-ano. Uma resposta positiva que também se destaca na encomenda artística para uma peça infantojuvenil que, no âmbito dos 600 anos, estreia no próximo mês de maio, em Machico.

Agradeceu, igualmente, ao público presente, sublinhando que é dessa participação e da crescente valorização desta arte que depende o seu sucesso e crescente afirmação.