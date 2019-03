Fatum e amigos celebram 30 anos da Universidade

O sarau de Fados no Colégio dos Jesuítas deste mês é especial, está associado aos 30 anos da Universidade da Madeira (UMa) e será transmitido em directo pela RTP-Madeira e vai contar com um conjunto de convidados. O espectáculo musical Fatum & Friends começa pelas 21h30, está integrado no Pátio dos Estudantes – Especial 30 anos da UMa, que será transmitido ao longo da tarde.

Tiago Silva, Rosa Madeira e os Fado Funcho, a Tuna Masculina da UMa, o Grupo de Fados da Académica da Madeira, os Fatum e a Tuna Feminina, a Tuna D’Elas associam-se ao espectáculo do grupo de fados da Associação Académica da Universidade da Madeira. A tarde será de conversa, de entrevistas, da apresentação da oferta formativa e da investigação e de testemunhos dos antigos estudantes, revela a organização. A transmissão será interrompida pelo noticiário das 21 horas, e regressa para o momento musical, que pode ser assistido também ao vivo no Colégio dos Jesuítas. A entrada é livre.