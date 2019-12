Faith No More vão actuar no festival NOS Alive em Julho de 2020

Faith No More, banda que recentemente anunciou concertos em território europeu, são a mais recente confirmação do NOS Alive’20.

A banda americana junta-se ao cartaz do festival dia 10 de julho e sobe ao Palco NOS no mesmo dia de Billie Eilish, Finneas, Cage The Elephant e Anderson .Paak & The Free Nationals, refere em comunicado a promotora do festival.

O quinteto liderado pelo carismático Mike Patton, tocou pela última vez na Europa em junho de 2015, após o lançamento de “Sol Invictus”. O disco estreou no top das tabelas internacionais: # 2 na Austrália, # 4 na Alemanha e # 6 nos EUA e no Reino Unido. A Rolling Stone intitulou o álbum de “triunfante”, o New Yorker chamou de “um lembrete de tudo que fez Faith No More ser excelente em primeiro lugar” e o Los Angeles Times disse, “Faith No More tem uma história de desafiar as expectativas, e é isso que está a fazer novamente com Sol Invictus”.

Faith No More são Mike Bordin (bateria), Roddy Bottum (teclados), Bill Gould (baixo), Jon Hudson (guitarra) e Mike Patton (vocais). A banda nascida em São Francisco lançou sete álbuns de estúdio: “We Care A Lot” (1985), “Introduce Yourself” (1987), “The Real Thing”(1989),” Angel Dust” (1992), “King For A Day... Fool For A Lifetime” (1995), “Album of the Year” (1997) e “Sol Invictus” (2015).

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 09, 10 e 11 de julho de 2020.

Estão já confirmados: Alt-j, Anderson .Paak & The Free Nationals, Billie Eilish, Cage The Elephant, Caribou, Da Weasel, Faith No More, Finneas, Haim, Hobo Johnson and The Lovemakers, Khalid, Parcels, Parov Stelar, Taylor Swift,Two Door Cinema Club e Wolf Parade.