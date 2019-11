Exposição fotográfica em Memória das Vítimas da Estrada abre amanhã

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através do Plano Regional de Educação Rodoviária 2019/2020, em parceria com o Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública, e com o patrocínio exclusivo do centro comercial Madeira Shopping, promove a cerimónia de abertura da exposição fotográfica do Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada (DMMVE), que terá lugar amanhã (dia 14 de Novembro), pelas 10h30.

Esta iniciativa apresenta um conjunto de fotografias do projecto ‘‘Cem’ Comentários no Trânsito’, desenvolvido no ano lectivo transacto, e outras do espólio do Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública, bem como a exibição de vídeos com o propósito de sensibilizar para a prevenção da sinistralidade rodoviária e consequente promoção da segurança rodoviária.

A exposição estará patente no Madeira Shopping até 21 de Novembro de 2019.

Participam na abertura da exposição alunos e docentes da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar do Tanque, Santo Amaro.

Dizer ainda que o Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada é assinalado, anualmente, no terceiro domingo do mês de Novembro e é dedicado à memória daqueles que perderam a vida ou ficaram feridos em desastres de viação em todo o mundo. Presta também homenagem às equipas de emergência, às forças de segurança e aos profissionais de saúde que, diariamente, lidam com as consequências traumáticas da sinistralidade.