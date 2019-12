Exposição das Mesas com Bordado Madeira da Bordal abre as portas esta quinta-feira

A tradição continua e a Bordal – Bordados da Madeira volta a recriar o espírito natalício madeirense com a Exposição de ‘Mesas de Natal com Bordado Madeira’.

Nesta 4º Edição, estão todos convidados a admirar as quatro mesas decoradas com a inspiração na Natureza da nossa ilha: as Flores, a Laurissilva, as Levadas e o Mar. E as outras quatro mesas valorizando a vertente Económica: a Banana, a Cana do Açúcar, os Vimes e o Vinho Madeira.

A exposição estará presente no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias, será oficialmente inaugurada a 12 de dezembro e abrirá as portas ao público a 13 de dezembro, encerrando a 4 de Janeiro de 2020.

A Bordal foi fundada a 10 de Março de 1962. Com fábrica própria e 2 lojas em zonas distintas (baixa da cidade e zona turística), criou em 2014 o Roteiro Histórico do Bordado Madeira visitável na sua fábrica.

Este ano, a Bordal foi distinguida e reconhecida como ‘Loja com História’ pela Câmara Municipal do Funchal, e foi a primeira empresa madeirense a receber o Prémio Mercúrio – o Melhor do Comércio e Serviços, na Categoria de Economia Digital.