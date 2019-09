Exposição assinala 40 anos de trabalho do artista plástico Emanuel Aguiar

Emanuel Aguiar assinala, no próximo dia 2 de Outubro, às 19 horas, 40 anos de trabalho dedicado às artes, através de uma exposição organizada pela Câmara Municipal do Funchal, que retrata 30 obras desenvolvidas ao longo das últimas quatro décadas.

A exposição ficará patente no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias até ao dia 31 de Outubro.

Percurso profissional

Emanuel Aguiar nasceu na Madeira e estudou em Nova Iorque no ‘The Art Studants League’, em 1978, e na ‘National Academy of Design School of Fine Arts’ em 1982. Fortemente aplaudida e severamente criticada, a sua obra plástica é uma critica à sociedade global, estando representada em colecções privadas em Espanha, Inglaterra e Finlândia. Em Portugal está representado em colecções privadas como a Fundação Mário Soares, Fundação Ouro Negro – Raul Indipwo, Museu de Arte Contemporânea e no Universo de Memórias João Carlos Abreu, no Funchal.

Já realizou exposições na Finlândia, Holanda, Inglaterra e Espanha, sendo que as suas obras, com a presença forte de azul e dourado, convergem entre o abstracionismo lírico ao surrealismo.