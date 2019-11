Entrega de canções para o Festival da Canção Infantil da Madeira decorre até 29 de Novembro

O prazo para a entrega de canções a constar no programa do Festival da Canção Infantil da Madeira 2020 termina a 29 de Novembro.

A informação é avançada pela direcção do Conservatório, Escola profissional das Artes, recordando que a 39.ª edição do Festival marcada para 18 de Abril de 2020, será composta por 12 canções inéditas.

Segundo Carlos Gonçalves, os autores (compositores e letristas) têm um grande papel, na medida em que sensibilizam a comunidade em geral para a “importância da música na formação holística do indivíduo”, assim como para a criação de “novos temas relacionados com o imaginário infantil”.

O júri de selecção reunirá no dia 3 de Dezembro para proceder à selecção das 12 canções finalistas que será interpretadas por crianças entre os 4 e os 10 anos de idade, concluídos até à data da realização do festival.

Recorde-se que este Festival é um projecto do Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tenologia e, a partir do presente ano lectivo, do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode (CEPAM).

Todas as informações e inscrições deverão ser feitas no CEPAM - Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, na Travessa do Nogueira, 11.