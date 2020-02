Eduardo Jesus elogia primeiro espectáculo de artes circenses ‘Laetus’

O secretário regional de Turismo e Cultura assistiu este domingo, 23 de Fevereiro, ao primeiro de três espectáculos de artes circenses ‘Laetus’, no auditório do Jardim Municipal, no Funchal.

Residentes e visitantes aplaudiram o espectáculo desenhado para o Carnaval e que abrange várias áreas das artes circenses, nomeadamente malabarismo, acrobatas, dança e música.

Para Eduardo Jesus “é uma feliz combinação de movimentos e de exercícios que deliciaram a plateia”, sendo também “uma aposta ganha da Secretaria Regional de Turismo e Cultura neste género de eventos, expressa pela alegria e satisfação do público que assistiu ao espectáculo”.

‘Laetus’ volta ao palco do Jardim Municipal hoje e amanhã, 24 e 25 de Fevereiro, a partir das 21 horas.