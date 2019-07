Drive In Cinema regressa ao MadeiraShopping

De 29 de Julho a 7 de Agosto, o MadeiraShopping volta a receber diversas sessões de cinema, no estacionamento do Piso 2, que pode assistir em família, a partir do seu carro.

Nesta 2ª edição do ‘Drive In Cinema’, foram seleccionados para a primeira semana filmes dedicados aos super-heróis da Marvel Comics e da DC Comics: o ‘Homem de Ferro’ (no dia 29), ‘Batman – O cavaleiro das Trevas’ (dia 30) e os ‘Guardiões da Galáxia’ (dia 31).

A partir de dia 5 de Agosto, foram escolhidos filmes premiados com o Óscar de Melhor do Ano, tal como: ‘Beleza Americana’ (dia 5), ‘Gladiador’ (dia 6) e ‘Quem Quer Ser Milionário’ (dia 7).

Assim, até dia 7 de Agosto, os visitantes vão poder assistir a filmes que bateram verdadeiros recordes de bilheteira. As sessões, dedicadas a programas em família, são gratuitas e começam às 21 horas.