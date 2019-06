‘Don’t Stop’ é nova música de Franco

Chama-se ‘Don´t Stop’ o novo single de Franco a lançar amanhã em várias plataformas musicais online, entre elas iTunes, Apple Music, Spotify e SoundCloud. A música produzida pelo próprio e por Jammue Sellers faz parte do segundo álbum do cantor. Franco espera lançá-lo até ao fim de 2019.

A par de estar disponível nas paltaformas habituais, ‘Don´t Stop’ conta que a sua nova música seja promovido também em diversas estações de rádio regionais e nacionais. “‘Don`t Stop’ é o terceiro single do seu segundo e novo álbum de originais, com previsão de edição e lançamento até ao fim do ano de 2019, e trás consigo uma sonoridade leve e ritmada bem apropriada para o Verão e as diversas festas que se aproximam”, assume a equipa de produção, no texto enviado aos media.

Conta voltar neste segundo semestre a estúdio em Brain ree, em Essex, no Reino Unido, para com o produtor escocês, Jamie Sellers, que o acompanhou no disco anterior, continuar e, se possível, terminar as gravações deste novo álbum, ainda sem título oficial.

Natural de Câmara de Lobos, há vários anos que Franco desenvolve uma carreira em nome próprio, com música original, depois de ter passado por bandas e outros projectos. O músico, destaca a sua equipa, tem aceite novos desafios, como é exemplo o projecto Franco&Cordofones Madeirenses, procurando assim chamar a atenção para a sua música e para a importância de valorizar os projectos artísticos da Região. “O que é da Madeira (também) é bom e merece ser reconhecido”, diz no texto. “O facto de vivermos numa ilha dificulta um pouco o processo, mas é nas dificuldades que se vê quem realmente acredita e trabalha para atingir os seus objectivos”, acrescenta.