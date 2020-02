Debate sobre ‘Municipalização da Cultura’ no foyer do ‘Baltazar Dias

O primeiro debate da Acesso Cultura de 2020 terá como tema ‘Municipalização da Cultura?’. Realiza-se no dia 18 de Fevereiro, às 18h30, em dez cidades: Angra do Heroísmo, Castelo Branco, Évora, Faro, Funchal (Teatro Municipal Baltazar Dias), Lisboa, Ponta Delgada, Porto, Torres Novas e Vila Nova de Famalicão. A entrada será gratuita e sujeita a lotação do foyer.

Os convidados do Funchal são Élia Gouveia, Vereadora da Cultura do Município de Santana; Isabel Gouveia, Curadora do Solar do Ribeirinho - Núcleo Museológico de Machico; José António Barros, Teatro Metaphora; José Luís Fernandes, Contigo Teatro; Madalena Nunes, Vereadora da Cultura e Educação do Município do Funchal. A moderação será de Emanuel Gaspar, Casa da Cultura de Santa Cruz.