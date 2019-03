‘Dar a Ver’ a Sé do Funchal cativou uma centena

Uma visita guiada à Sé do Funchal esta tarde, no âmbito do projecto ‘Dar a Ver’ da Direcção Regional de Cultura, levou cerca de uma centena de interessados em conhecer mais e melhor as origens da construção e as curiosidades que levaram ao que hoje é um dos monumentos de maior expressão do Estilo manuelino ou, no caso em concreto, “O Manuelino Atlântico”, como se denominou esta iniciativa.

Teve a duração de pouco mais de uma hora, mas conduzida com a riqueza histórica e os pormenores desconhecida para muitos, através do da voz e descrição do reconhecido historiador Francisco Clode de Sousa, director de Serviços de Museus e Património Cultural.

Mandado construir no ano de 1493 por D. Manuel I, foi uma obra que demorou quase um quarto de século a estar totalmente pronta. Passados bem mais de 500 anos e com as necessárias obras de restauro, como em breve irá se iniciar para todo o tecto da nave central, ainda há muitas curiosidades que os madeirenses desconhecem ou nunca viram.

Veja algumas fotos da visita.