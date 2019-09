Coro de Câmara da Madeira promove Encontro Internacional de Coros

O Coro de Câmara da Madeira realiza, entre os próximos dias 3 e 7 de Outubro, o seu habitual Encontro de Coros. A edição deste ano tem a particularidade de ser a primeira com participação internacional, pelo que tomou a designação Encontro Internacional de Coros – Madeira 2019.

Não obstante alguma alteração de última hora, devido a factores externos que serão alheios a todos ao intervenientes musicais, está prevista a presença regional, para além do agrupamento organizativo, da Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz, do Grupo Coral do Estreito e do Grupo Coral do Arco da Calheta.

Do espaço continental, estarão presentes a Associação Orfeão Dr. João Antunes, de Condeixa-a-Nova, e o Orfeão Sol do Troviscal, de Oliveira do Bairro.

A participação internacional virá de Broomfield, Somerser, UK, com o agrupamento Voices of the People, que aproveitará a presença na Madeira para efectuar uma geminação entre a localidade que representa e a Camacha.

Para além de um variado, didáctico e interessante programa social, o Encontro Internacional de Coros – Madeira 2019 terá o seu epílogo, pelas 17 horas de domingo, 6 de Outubro, na sala de congressos do Casino da Madeira.

O espectáculo terá entradas gratuitas, condicionadas à lotação da sala, e deverá ter uma duração aproximada de duas horas.

Após o concerto, terá lugar um jantar de convívio no Mercado dos Lavadores, com a presença dos grupos corais e de várias individualidades.

De referir que, no dia 4, sexta-feira, pelas 17h30, está prevista uma recepção a todos os coros na Câmara Municipal do Funchal, com a degustação de um Madeira de Honra.