Conheça a agenda municipal da CMF para a semana de 23 a 29 de Novembro

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) revela que, a partir deste sábado e durante a próxima semana, de 23 a 29 de Novembro, dinamiza um conjunto de eventos culturais, formativos e de cariz social.

Esta agenda visa compilar a oferta semanal disponível na cidade, promovida pela autarquia.

Sábado, dia 23

14h30 - 4º Encontro GelAvista – Sala da Assembleia da Câmara Municipal do Funchal

Festival de Bandolins da Madeira – Teatro Municipal Baltazar Dias

18:00 – 34º Encontro Regional de Tunas e Orquestras de Bandolins da Madeira

19:30 – Concerto da OBM

20:00 - Espectáculo da Estudantina Académica Da Madeira

21:00 – Concerto Internacional | DOM RA Trio (Rússia)

Domingo, dia 24

Festival de Bandolins da Madeira – Teatro Municipal Baltazar Dias

17:00 –34º Encontro Regional de Tunas e Orquestras de Bandolins da Madeira

Segunda-feira, dia 25

Dia Internacional da Cidade Educadora – Praça do Município

15h00 - Sessão de abertura Dia Internacional da Cidade Educadora (hastear da bandeira das cidades educadoras e hino das cidades educadoras)

15h15 – Tertúlia Igualdade de Preconceitos - À conversa com... Madalena Nunes e Guida Vieira

16h00 - Marcha - Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres - Caminhada Quebre o Silêncio

Terça-feira, dia 26

Dia Internacional da Cidade Educadora – Praça do Município

10h00 - Apresentação do Jogo Planetise

15h00 - Tertúlia Funchal, Cidade Educadora - À conversa com... Miguel Silva Gouveia e Paulo Pereira

12h00 - Aniversário Mercados dos Lavradores – Mercado dos Lavradores

Quarta-feira, dia 27

Dia Internacional da Cidade Educadora – Praça do Município

10h00 – Tertúlia Cidadania e Participação - À conversa com... Madalena Nunes e João Pedro Vieira

15h00 – Tertúlia Mar de Vida ou Mar de Plástico - À conversa com... Idalina Perestrelo e Mafalda Freitas

21h00 - Espectáculo ‘O Triunfo dos Porcos’ – Teatro Municipal Baltazar Dias

Quinta-feira, dia 28

Dia Internacional da Cidade Educadora – Praça do Município

10h00 – Tertúlia Mobilidade: Carros e Casas na Cidade - À conversa com... Bruno Martins

11h30 - Entrega de Bandeiras Ecoescolas

15h00 - Jogo Planetise

14h30 - Congresso Nacional da Associação Portuguesa de Gestão de Desporto - Pestana Casino Park Hotel

10h00 e 15h00 - Espectáculo ‘O Triunfo dos Porcos’ – Teatro Municipal Baltazar Dias

Sexta-feira, dia 29

9h30 - Congresso Nacional da Associação Portuguesa de Gestão de Desporto –- Pestana Casino Park Hotel

Dia Internacional da Cidade Educadora – Praça do Município

10h00 – Tertúlia Do Vale à Montanha: a distribuição de água no Funchal - À conversa com... Rúben Abreu e César Fernandes

15h00 - Conferência ‘A Cidade como um território de aprendizagem’ - Lucília Salgado | Sala da Assembleia Municipal

10h00 e 21h00 - Espectáculo ‘O Triunfo dos Porcos’ – Teatro Municipal Baltazar Dias