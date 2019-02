Concertos na Capela da Boa Viagem prosseguem esta sexta-feira

A Capela da Boa Viagem, no coração da Zona Velha do Funchal, reabriu ao público no passado mês de setembro, como um novo polo cultural, depois de concluída a sua requalificação pela Câmara Municipal do Funchal, vindo a apresentar, desde então, um calendário cultural anual, fortemente orientado para o canto coral e tradicional, com eventos todos os meses.

Esta sexta-feira, dia 8 de fevereiro, pelas 19h, o convidado é o Grupo Coral da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM), uma dependência da Secretaria Regional da Educação com mais de 30 anos de experiência na implementação das artes no ensino genérico, em regime curricular e não só, através do desenvolvimento de uma vasta lista de projectos ao longo dos anos. A DSEAM conta, de resto, directa e indirectamente, com cerca de 200 colaboradores, nos domínios da música, dança, teatro e expressão plástica.

Sob a direcção artística de Zélia Gomes, o Grupo Coral da DSEAM apresentará na Capela da Boa Viagem um repertório de música sacra, num espaço que, desde há muitos anos, passava despercebido à maioria dos residentes e àqueles que visitam a cidade, mesmo após a extensa revitalização daquela zona, decorrida ao longo das últimas duas décadas.

Seguindo a linha do trabalho que tem sido feito, quer em termos de valorização do património municipal, como de dinamização da economia local e de democratização do acesso à cultura, o objectivo da Autarquia é capitalizar cada vez mais este núcleo artístico e cultural para a Zona Velha da cidade, pelo que se convida toda a população a aderir a mais este evento com a marca Funchal.