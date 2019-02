Concerto solidário da OCM traz pianista Naum Grubert e maestro Pedro Amaral

A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) realiza este sábado, 23 de Fevereiro, no Teatro Baltazar Dias, às 18 horas, um concerto solidário, em parceria com o Lions Club do Funchal. Neste espectáculo, estão previstas obras de Johannes Brahms e Antonin Dvórák que traduzem rigor, nobreza e requinte, literatura musical centenária e verdadeiras obras-primas da composição musical europeia.

Pedro Amaral, director artístico e maestro titular da Orquestra Metropolitana de Lisboa, e Naum Grubert, pianista, serão os artistas convidados da OCM.

Grubert foi galardoado com o primeiro prémio no prestigiado Concurso Tchaykovsky de Moscovo, tendo-se apresentado a solo ao longo da sua brilhante carreira com as mais prestigiadas orquestras da actualidade, tais como: London Symphony Orchestra, BBC Symphony Orchestra, Royal Concertgebouw Orchestra, Filarmónica da Colónia, Filarmónica de Helsinkia, Orquestra Kirov de S. Petersburgo, Filarmónica de Roterdão, entre muitas outras.

Os bilhetes custam entre 20€ e 5€ e estão disponíveis na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias.

Programa

Johannes Brahms [1833-1897] - Concerto Nº. 1 em Ré menor, Op.15 [1858]

Antonín Dvořák [1841-1904] - Sinfonia nº. 9 em Mi menor, Op.95 ‘Sinfonia do Novo Mundo’ [1893]