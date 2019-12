Concerto é ‘Um presente de Natal’ para a CRIAMAR

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente, amanhã (10 de dezembro), pelas 11h30m, na apresentação do Concerto Solidário de Natal, na Sala Azul de Conferências do Casino da Madeira.

A iniciativa, organizada pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e operacionalizada através do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, materializa o projecto ‘Um presente de Natal’, nascido em 2018 como forma de agradecimento a todos aqueles que levam o Natal, o ano inteiro, àqueles que mais precisam.

Com este concerto solidário de Natal pretende-se ainda angariar verbas para uma organização que promova uma intervenção social e cultural de destaque. Este ano a Associação de Solidariedade para o Desenvolvimento e Apoio a Crianças e Jovens – CRIAMAR.

Trata-se de uma instituição de utilidade pública, com uma intervenção de cariz humanitário, que procura responder a questões educativas e sociais no âmbito da cultura e do desporto na Região Autónoma da Madeira. Há mais de 20 anos no terreno, a CRIAMAR desenvolve vários programas de acção, numa ótica de inclusão social, que abrangem anualmente um universo de cerca de 800 crianças e jovens de toda a RAM, tendo um papel fundamental na promoção da inclusão e solidariedade na comunidade jovem madeirense.

Este concerto solidário de Natal será protagonizado pelas Orquestras de Sopros e Coros do Conservatório, que se apresentam em palco com interpretações de temas musicais alusivos à época natalina, num programa que abraça os sons do sagrado em comunhão com os sons do profano. Estas Orquestras e Coros serão compostas por alunos do Curso Profissional de Instrumentista de Sopro e Percussão, alunos do Ensino Articulado e Especializado a partir do 4.º grau, alunos do Curso Profissional de Instrumentista de Jazz e alunos dos Cursos Livres de Música. A direção artística e pedagógica estará a cargo do professor e maestro Jorge Garcia e a direção dos coros dos professores Nélio Martins e Zélia Gomes.

O concerto será realizado no Centro de Congressos da Madeira, no dia 14 de Dezembro, pelas 18 horas. Os bilhetes já se encontram à venda na recepção dos Hotéis do Grupo Pestana e têm um custo de 10 euros. No dia do espectáculo, os bilhetes serão também disponibilizados para venda no local do evento, duas horas antes do início do mesmo.