CMF apoia espectáculo solidário pela Liga Portuguesa Contra o Cancro a 24 de Fevereiro

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) vai coproduzir, no próximo dia 24 de Fevereiro (domingo), um concerto da Orquestra Académica do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, cujas receitas de bilheteira reverterão na totalidade para o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

O espectáculo ‘Music Without Frontiers 2’, sob direcção do professor e maestro Francisco Loreto, terá lugar no Teatro Municipal Baltazar Dias, pelas 18 horas. As entradas terão o valor de 10 euros.

A autarquia associa-se, desta forma, à Orquestra Académica do Conservatório, e à sua política educativa, que privilegia a formação de alunos com sensibilidade para as causas humanitárias e para os adequados valores da vida, na realização, pelo 5.º ano consecutivo, de um concerto solidário pela causa oncológica.