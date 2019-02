Cláudia Aguiar lança amanhã segundo livro

Amanhã (dia 21 de fevereiro), pelas 11 horas, no Museu de Eletricidade ‘Casa da Luz, terá lugar a sessão de lançamento do livro ‘Financiamento Europeu para as Empresas’, da autoria da deputada ao Parlamento Europeu Cláudia Monteiro de Aguiar.

A sessão contará com as intervenções de Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional da Madeira, de Jorge Veiga França, presidente da ACIF - Associação Comercial e Industrial do Funchal, e de Nuno Agostinho, presidente da AJEM - Associação dos Jovens Empresários Madeirenses.

‘Financiamento Europeu para as Empresas’ é uma compilação dos programas europeus de financiamento para as empresas nas mais diversas áreas sectoriais. O objectivo, diz Cláudia Monteiro de Aguiar, “é divulgar e clarificar as várias oportunidades de financiamento à escala europeia, complementando-as com as existentes à escala nacional e regional”.

Este é já o segundo livro publicado pela eurodeputada que é presidente do Grupo de Trabalho de Turismo e vice-presidente da SME Europe. O primeiro focou-se nos jovens e nos programas de mobilidade disponíveis a nível europeu.