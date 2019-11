Catálogo ‘Velocidade de Escape’ apresentado hoje na UMa

O catálogo ‘Velocidade de Escape’, uma edição da Secretaria Regional de Turismo e Cultura/ Direcção Regional da Cultura (SRTC/DRC), foi apresentado, nesta manhã de 28 de Novembro, na sala do Senado da Universidade da Madeira (UMa).

Esta publicação resulta do trabalho desenvolvido no âmbito da primeira exposição individual do artista plástico madeirense, Duarte Encarnação, que teve lugar na Galeria de exposições temporárias do MUDAS, entre Março e Junho de 2018.

Para a directora regional da Cultura, Teresa Brazão, “os desenhos de Duarte Encarnação são de enorme importância, pois obrigam a reflectir sobre as sociedades contemporâneas”.

Este projecto, que termina com a apresentação pública desta edição documental, contou com a colaboração do curador canarino Adonay Bermúdez, numa parceria entre a SRTC/DRC através do MUDAS.Museu e o Governo de Canárias, a Fundación Caja Canarias e a Obra Social ‘La Caixa’, através do projecto CANARIASCREA. Contou ainda com apoio da Câmara Municipal da Calheta e da Universidade da Madeira, entre outros parceiros.

Para um futuro próximo, o Museu de Arte Contemporânea – MUDAS, tem em fase de preparação, as obras documentais relativas às exposições ‘Melancolia’, de Hélder Folgado, ‘Em Paisagem’, de Catarina Branco, ‘Salobros Afectos’, de Carla Cabral e ‘Este Poema’, de Teresa Jardim. Publicações que contarão com textos críticos de vários autores.