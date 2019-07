Bispo do Funchal apresenta livro sobre património religioso da Calheta na Fnac Madeira

Está a decorrer, neste momento, na FNAC Madeira, a apresentação do livro ‘Arco da Calheta, património religioso e alguns aspectos do quotidiano’, pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

A obra trata-se do primeiro volume de uma colecção inédita, lançada pelo Centro de Estudos e Desenvolvimento, Educação, Cultura e Social da Calheta, sobre o património religioso local, com base numa investigação do professor Paulo Ladeira. Este volume é referente à freguesia do Arco da Calheta, nomeadamente às paróquias do Loreto e do Arco da Calheta.

No livro, ao longo de 25 capítulos e 336 páginas, ilustrado com fotografias e um mapa, é apresentado o resultado da investigação ao património religioso, edificado na freguesia, desde os finais do século XV até à actualidade.

Refira-se que um dos capítulos do livro é de autoria do professor Manuel da Silva Leça e intitula-se “Arco da Calheta – costumes religiosos e sociais nesta freguesia, nos anos de 1930 a 1950”.

O Arco da Calheta, inicialmente conhecido apenas por Arco, assumiu um papel importante nas primeiras décadas de povoamento, fixando-se algumas pessoas importantes e abastadas e que se dedicaram à produção e comércio do açúcar, do vinho e outros produtos. Estas em conjunto com a população, as entidades eclesiásticas e governamentais proporcionaram a edificação de cerca de vinte capelas, um número considerável para uma freguesia rural.

Ao longo do livro, em capítulos individuais, são analisadas essas capelas, metade delas já demolidas. Especial relevo é dado à primitiva capela de São Brás que esteve na origem da paróquia e freguesia do Arco da Calheta, à antiga igreja de São Brás e à nova e actual igreja. Outro especial destaque é dado à capela de N.ª Sr.ª do Loreto que, serve também de sede paroquial desde a década de 60 do século XX e, preserva alguns alguns elementos de arquitectura manuelina.

Além do património religioso é feito um enquadramento histórico à freguesia do Arco, com principal incidência entre os séculos XVI e XIX, focando alguns aspectos como a geografia, a toponímia, a população, as alcunhas, as profissões, e alguns dos bens como as propriedades, os animais, os utensílios domésticos, o vestuário e os adereços em ouro e prata.

Segundo o prefácio, escrito pelo bispo do Funchal: “as expressões culturais que constituem o património religioso de uma comunidade falam da fé, convidam à fé e não podem deixar de ser integradas, hoje ainda, no culto cristão. Caso contrário tornar-se-ão realidades sem sentido e, de facto, deixarão de ser assumidas como “património” (realidade nossa e herdada mas que nos serve para a vida). Ficarão reduzidas a peças mortas que bem podemos esquecer e deixar que destruam”.

Acrescenta ainda que “uma comunidade só defende o seu património, e em particular o seu património religioso, se entender que ele é ainda hoje expressão de vida, da sua vida, do seu ser. Ninguém defende pedras, pinturas ou sons”, e que este livro “constitui um instrumento precioso para que este património de edifícios e de cultura viva possa ser interpretado e encarado por todos como realidade viva, que diz respeito à vida de todos e no qual esta se expressa. E, mais ainda, é um instrumento para nos deixarmos interpelar pelo Deus que continua a assumir as realidades do nosso existir (das mais quotidianas às mais sublimes) como uma verdadeira “encarnação” e convite ao nosso encontro com Ele”.

Este primeiro volume da colecção Património Religioso, do Centro de Estudos e Desenvolvimento, Educação, Cultura e Social da Calheta, conta com o apoio das paróquias do Loreto e do Arco da Calheta e da Câmara Municipal da Calheta.