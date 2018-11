O Grupo Café do Teatro anunciou há instantes que já estão à venda os bilhetes para o concerto de Caroliina, cantora brasileira voz do êxito mundial ‘Mafiosa’, que vem à Madeira no dia 15 de Dezembro (sábado), para actuar no Café do Teatro, no Funchal.

O valor dos ingressos está tabelado nos 10 euros.