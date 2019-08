Bilhetes para concerto de James Arthur no Funchal podem ser levantados a partir de amanhã

Os bilhetes para o concerto do britânico James Arthur que a Câmara Municipal do Funchal (CMF) promove no próximo dia 20 de Agosto, por ocasião do Dia da Cidade, podem ser levantados a partir de amanhã, 5 de Agosto.

Apesar do espectáculo musical ser de entrada livre, no Parque de Santa Catarina, no Funchal, será necessário levantar previamente os bilhetes que estarão disponíveis na bilheteira da CMF, montada à entrada do Parque de Santa Catarina, cuja abertura está marcada para as 15 horas de amanhã.

Poderão igualmente ser levantados bilhetes no Café do Teatro, no Lido Beach Club, no Teleférico Restaurant & Lounge Bar (junto ao Teleférico do Funchal), e nas três lojas do Diário de Notícias da Madeira,(Marina Shopping, Rua da Alfândega e Rua Fernão de Ornelas). Cada pessoa terá direito a levantar dois bilhetes.

Recorde-se que o concerto de James Arthur é organizado pela Câmara Municipal do Funchal, tendo como parceiros a Empresa de Cervejas da Madeira e o Café do Teatro, e será inteiramente gratuito, mas condicionado à lotação do Parque de Santa Catarina, que é de 7.000 pessoas. “Justamente para efeitos de segurança, controlo de entradas e para que toda a gente possa desfrutar do espectáculo em plenas condições, será necessário proceder ao levantamento de bilhetes, que estarão disponíveis a partir de amanhã, em diferentes locais”, revela a CMF através de comunicado.

No dia do espectáculo, 20 de Agosto, as portas do Parque de Sta. Catarina abrem às 18 horas. A música arranca a partir das 19h, com os DJ’s do Café do Teatro, Nélio Fabrício e Celso Velosa, e os DJ’s da RFM, Rich e Mendes, estando o início do concerto de James Arthur marcado para as 22 horas.

Haverá 21 bares de comes e bebes no recinto, estando salvaguardas todas as questões relacionadas com casas-de-banho, segurança e meios de socorro.

O fecho do recinto está previsto para a 1 hora da madrugada.