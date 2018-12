Associação Amigos do Conservatório de Música da Madeira dá concerto lírico no próximo sábado

A Associação Amigos do Conservatório de Música da Madeira (AACMM) realiza no próximo sábado, 22 de Dezembro, às 18 horas, na Igreja Inglesa, o Funchal, o segundo de três concertos integrados nas Festas de Natal e Fim do Ano da Madeira.

Este concerto pretende proporcionar uma experiência espiritual e artística propícia para a véspera do Natal e combina música erudita, com temas natalícios de Bach, Handel e Mozart, Donizetti, Puccini e Verdi, sem esquecer os incontornáveis Adam, Gruber e Webber.

O concerto junta vozes líricas ao órgão da Igreja Inglesa e ao piano, para uma experiência artística única, com interpretação de três músicos conhecidos no panorama cultural da Região, nomeadamente a soprano Maria João Pereira, o tenor Alberto Sousa e o organista/pianista Paulo Silva.

Os bilhetes estão à venda na recepção do Centro Comercial la Vie e uma hora antes do início do espectáculo, no local do concerto. Os sócios da ANSA e da AOCM têm um desconto de 50% e os sócios da AACMM têm entrada gratuita, assim como os alunos do CEPAM, mediante disponibilidade.

Programa

A. L. Webber - All I ask of you

W. A. Mozart - Porgi amor (ária da ópera ‘As bodas de Figaro’)

G. Puccini - E lucevan le stelle (ária da ópera ‘Tosca’)

G. Donizetti - Quel guardo il cavaliere ... So anch’io la virtu magica (ária da ópera ‘Don Pasquale’”)

G. Verdi - Libiamo ne’lieti calici (dueto da ópera ‘La traviata’)

J. S. Bach - Prelúdio coral ‘Wachet auf’

G. F. Handel - Comfort ye... Every valley (recitativo e ária do oratório ‘Messias’)

C. Adam - O holy night

F. Gruber - Noite feliz

J. F. Wade - Adeste fideles

Maria João Pereira nasceu no Funchal e iniciou o estudo de canto com João Pereira, terminando em 2000 o Curso Geral do Conservatório de Música da Madeira. Em 2005 concluiu a Licenciatura em Música e a Especialização em Pedagogia do Canto na Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa do Porto, tendo estudado com Suzana Marinkovic, Sofia Serra e António Salgado.

Em 2006 realizou o Curso de Ópera Italiana e Interpretação Cénica de Arte Lírica com Bonaldo Giaiotti em Barcelona e a pós-graduação em Estudos de Performance na Universidade de Aveiro sob orientação de António Salgado.

Frequentou masterclasses com Laura Sarti, Susan McMahon, Kurt Pfundner, Demetrio Delgado, António Salgado, Elsa Saque, entre outros. Em 2004 foi admitida no Abingdon Summer Course School for Solo Singers em Oxford, onde estudou canto com Robin Bowman, Susan McCulloch, Henry Herford, Margaret Clark e Patricia Rozario.

Participou em várias óperas e oratórios encenados, entre as quais: ‘Dido e Eneias” de Purcell (Dido), ‘L’ Enfant Prodigue’ de Debussy (Lia), ‘Vénus e Adónis’ de John Blow (aia), Stabat Mater de Pergolesi e ‘La Betulia Liberata’ de Mozart.

Trabalhou com vários encenadores e maestros tais como Cesário Costa, Rui Pinheiro, António Saiote, Rui Massena, Pirouz Estekharie, Jane Davidson, Jorge Matta, Giuglio Svegliado, Filipe Veríssimo, Paulo Bernardino e António Lourenço.

Desde 2007 é professora de Canto no Conservatório - Escola Profissional de Artes da Madeira, conciliando esta atividade com a de concertista.

Alberto Sousa nasceu na Madeira e iniciou os seus estudos musicais no então Conservatório de Música da Madeira. Licenciou-se em ensino do canto na Universidade de Aveiro onde estudou com António Salgado e concluiu o mestrado em performance no curso de ópera da Guildhall School of Music and Drama, na classe de canto de Laura Sarti.

Na sequência da sua participação na prestigiada Solti Te Kanawa Accademia di Bel Canto, gravou um CD de canção italiana produzido pelo maestro Richard Bonynge em comemoração do centenário do nascimento do maestro Georg Solti.

Recentemente, ganhou o 2.º lugar e Prémio do Público no Robert Presley Memorial Verdi Competition organizado pela Fulham Opera, uma companhia de ópera londrina que depois o convidou a cantar o papel de Gabriele numa nova produção de Simon Boccanegra (Verdi).

Os últimos dois anos têm-no levado a vários palcos internacionais e incluíram, entre outros projectos, uma tournée de concertos de repertório belcantístico no Japão, ‘La Traviata’ (Verdi) no Barga Belcanto Festival (Itália), uma digressão europeia de ‘Orlando Paladino’ (Haydn) com a Purpur Opera e o seu debut no Gran Teatre del Liceu (Barcelona) com uma performance do Requiem de Mozart.

No Reino Unido, onde reside e trabalha, Alberto cantou recentemente ‘La Bohème’ (Puccini) com o Clapham Opera Festival, ‘Die Fledermaus’ (J. Strauss) com a Danube Opera em St. John’s Smith Square, ‘Faust’ (Gounod) com a Swansea City Opera numa digressão pelo Reino Unido, entre outros.

Paulo Silva nasceu no Porto. Licenciado em música sacra pela Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, aí estudou órgão e improvisação com G. Di Rosa, M. Bernreuther, J. Blasby e F. Lerndhorfher, direcção de coros com J. Matta, E. Amorim e J. Straube e direcção de orquestra com Cesário Costa. Fez ainda cursos de pós-graduação em ensino de órgão e piano na ESSE de Setúbal e na Universidade Aberta. Contactou e aprofundou estudos com Ton Koopman, O. Latry e G. Kauntzinger.

Da sua actividade como concertista a solo destacam-se diversos recitais e concertos de órgão e piano, em Portugal e Espanha. Tocou sob a batuta de vários maestros, entre eles Cesário Costa, Rui Massena, Filipe Veríssimo, Ferreira dos Santos, etc. Foi organista na Igreja da Lapa e na Sé do Porto desde 1996 até 2007. Inaugurou vários órgãos, novos e restaurados. Tem acompanhado diversos cantores, orquestras, coros e agrupamentos de câmara, dos quais se destacam a Orquestra Clássica da Madeira, a Orquestra ‘Sine Nomine’, ‘Porto Galante Ensemble’ Orquestra da E. P. de Espinho, Coro e Orquestra da Escola de Música de Viana.

Leccionou órgão na Academia Musical de Avintes e exerceu funções de director musical e professor no Centro Social Paroquial do Ssmo. Sacramento, Porto.

Trabalhou como professor de coro e de direcção coral na Escola Diocesana (EDML) do Porto, e como pianista acompanhador na Escola de Música de Perosinho. Integrou o Secretariado Diocesano de Liturgia do Funchal, leccionando órgão, direcção e história da música na Escola de Ministérios.

Presentemente, é o organista titular do Grande Órgão da Igreja do Colégio, lecciona órgão e piano no Conservatório de Música da Madeira – Escola das Artes. Colabora semanalmente com o coro e a Paróquia de N. Sra. da Nazaré, Funchal.

Tem apresentado oficinas sobre órgão, direcção e música litúrgica, bem como formações e concertos comentados de órgão. Paulo Silva mantém uma actividade regular de concertista.