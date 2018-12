O artista plástico madeirense, Hugo Brazão, foi o vencedor o concurso de ‘VIA Arts Prize’, em Londres.

O ‘VIA Arts Prize’ é concurso de artes temáticas ibero-americanas, organizado pela Associação dos Adidos Culturais da América Latina, Espanha e Portugal (ACALASP), com o apoio do People’s Palace Projects da Queen Mary University de Londres e do Instituto Cervantes, cujo objectivo é apoiar artistas na produção de trabalhos multiculturais.

Os resultados do concurso foram anunciados, na quinta-feira (dia 13 de Dezembro). Além do prémio monetário no valor de 5 mil libras e o artista vencedor do primeiro lugar conquistou também a oportunidade de ter uma exposição sua em exibição na Embaixada do Brasil em Londres, em 2019.

Os 30 trabalhos concorrentes a esta edição estarão expostos ao público, até 31 de Janeiro, na mesma embaixada.