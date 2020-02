A arte de Graça Morais vai voar com o Aeroclube de Bragança, com dois dos quadros da consagrada pintora transmontana usados para personalizar uma nova aeronave que será apresentada ao público no sábado, divulgou hoje o clube.

“Arte no ar” é como lhe chama o presidente do Aeroclube de Bragança, Nuno Fernandes para quem “é uma honra e um prestígio muito grande ter o nome de uma das maiores artistas contemporâneas, reconhecida internacionalmente” no novo avião.

Graça Morais aceitou o desafio lançado por uma associado do aeroclube e participou na escolha das obras seleccionadas, uma das quais o quadro com o título “Maria”, que retrata a figura da mulher transmontana, e a outra a figura do “Anjo” pertencente à serie “Sines” da obra da pintora.

A nova aeronave personalizada por Graça Morais vai substituir a acidentada há um ano com a morte de dois associados que terão também o nome inscrito no novo aparelho.

“Não temos dúvidas de que esta aeronave vai levar o nome da nossa artista e nome do nosso território a voar sem limites nem fronteiras”, refere o presidente do Aeroclube de Bragança.

A aquisição da nova aeronave “não foi fácil”, já que “o aeroclube tem recursos escassos, mas com muito empenho e determinação o objectivo foi alcançado”, salientou.

“Associar a Graça Morais a esta conquista torna a vitória ainda mais saborosa e significativa. Uma artista como ela aceitar doar a sua arte e o seu nome ao ACB dá-nos ânimo para continuar a trabalhar em prol dos nossos associados mas, essencialmente, do nosso território”, afirmou Nuno Fernandes.

A cerimónia de apresentação pública decorre no sábado, no aeródromo Municipal de Bragança, e conta com a presença de Graça Morais, segundo o Aeroclube.