ARCHAIS lança n.º 12 da revista ‘ILHARQ’ no próximo sábado

A ARCHAIS - Associação de Arqueologia e Defesa do Património da Madeira e a Câmara Municipal de Machico promovem, no próximo sábado, dia 25 de Janeiro, a apresentação e lançamento da revista ILHARQ N.º 12, que terá lugar, pelas 17h30, na Sala de Exposições Temporárias do Núcleo Museológico de Machico - Solar do Ribeirinho.

A edição nº 12 da revista ILHARQ reúne um conjunto de artigos na sua grande maioria sobre o concelho de Machico, versando temáticas como: a Cerâmica, a História Local, a História Regional, a Música Tradicional, o Património Arquitectónico, o Património Natural, a Pintura e as Comemorações de Machico 600 anos.

A revista, agora com periodicidade bi-anual, tem o apoio da Câmara Municipal de Machico.