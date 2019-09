‘Alfândega Cool Street’ é a festa que marca a animação na baixa do Funchal esta sexta-feira

Hoje há festa em plena Rua da Alfândega, num evento que marca a animação na baixa do Funchal para esta sexta-feira. Fruto da sinergia entre o Mini Eco Bar e o ‘Dash’, dois dos estabelecimentos implementados nesta histórica artéria, haverá animação musical pela noite dentro com a cabine sonora a ser colocada sob a calçada da rua até às 4 da madrugada. Ao deck sobe o selector Buddha Jr, que levará até esta iniciativa ritmos electrónicos e ao mesmo tempo ‘alegres’.

Ora, depois da temática ‘Anti Arraial Fest Fest’, que marcou a programação do Mini Eco Bar ao longo do mês de Agosto, o espaço ecológico volta à carga neste mês de Setembro com uma programação arrojada e logo no ‘arranque’ avança com uma novidade: a parceria com o ‘Dash’, de forma a tornar a Rua da Alfândega “num dos pólos da movida nocturna” da baixa da capital madeirense.

“O destaque deste mês é potencializar o regresso à cidade depois dos muitos arraiais que se realizaram na Madeira, no último mês. Esta sexta-feira arrancamos com os eventos na rua, numa rubrica intitulada ‘Alfândega Cool Street’, abrindo as hostes com o intuito de promover, uma vez mais, uma rua que tem tudo para ser um ponto de referência na animação nocturna da ilha. Aliamo-nos ao ‘Dash’ para transmitir uma mensagem muito clara: a Madeira precisa de espaços como estes”, adiantou a responsável pelo Mini Eco Bar, Mónica Correia.

Para além da temática haverá hoje ‘direito’ às famosas ‘Expo Toilet’, em parceria com a Bandida do Pomar, naquela que é mais uma vincada aposta na dinamização cultural da cidade.