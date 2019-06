Akoustic Junkies dão as boas-vindas ao Verão com concerto com vista 360º sobre o Funchal

A banda madeirense Akoustic Junkies promete ‘aquecer’ as noite de Verão com a primeira edição do ‘Welcome Summer’, que se realiza no dia 28 de Junho, pelas 19 horas, no rooftop do hotel TUI Sensimar Gardens, no Funchal.

Trata-se de um concerto “exclusivo, intimista e 100% acústico”, num ambiente descontraindo, que promete proporcionar um pôr-do-sol inesquecível com uma vista 360º sobre a cidade.