$!Ainda há muito para ouvir no penúltimo dia do ‘Fica na Cidade’

‘Dá-lhe com Alma’ é o mais recente tema da banda Skills & The Bunny Crew que, com certeza, irá fazer jus à música e actuar esta quarta-feira com alma na Praça Amarela. O concerto, inserido no ‘Fica na Cidade’, começa pelas 22 horas.

Antes, pelas 20h30, o palco principal da 5.ª edição do maior festival de música urbana da Madeira recebe a actuação dos Jesus Or A Gun.

Mas animação não estará apenas na Praça Amarela. No Largo do Chafariz, actua, pelas 18 horas, o projecto de ‘covers’ Bossa Livre. Já na Rua da Carreira estarão os Two Eye Colour, num concerto acústico que começa às 19h30. À mesma hora, a Zona Velha será também o palco de um concerto dos Triângulo.