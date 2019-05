Afonso Cruz apresenta no Funchal livro ‘Princípio de Karenina’

O escritor, ilustrador, cineasta e músico Afonso Cruz, estará presente na Feira do Livro do Funchal, a 14 e 25 de Maio.

A presença no primeiro dia servirá para apresentar o livro ‘Princípio de Karenina’ que retrata “uma viagem até aos confins do mundo, até ao Vietname e Camboja, ao território que antigamente se designava como Cochinchina, para encontrar e perceber aquilo que está mais perto de nós, aquilo que nos habita. Um pai que ergue muros de silêncio, uma mãe que faz arco-íris de música, uma criada quase tão velha como o Mundo. Uma busca que nos leva a todos a chegar tão longe, para lá de longe, para nos depararmos connosco, com as nossas relações mais próximas, com os nossos erros, com as nossas paixões, com as nossas dores e, ao somar tudo isto, entre sofrimento e júbilo, encontrar talvez a felicidade”, refere o escritor.

No dia 25 de Maio às 20 horas, Afonso Cruz sobe ao palco na qualidade de músico para integrar a banda ‘The Soaked Lamb’ da qual faz parte.

The Soaked Lamb é uma banda portuguesa de blues formada em 2006, composta por seis músicos multi-instrumentais. Já participaram em bandas sonoras de filmes, com destaque para ‘A Arte de Roubar’, de Leonel Vieira. Em palco, os músicos optam sempre por um visual retro, em consonância com o estilo musical que praticam e que não dispensa o uso de chapéu, entre outras coisas.