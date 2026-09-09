Machico consagra campeões regionais de SwimRun
Livramento Santos e Isabel Silva conquistaram os títulos regionais numa edição que reuniu dezenas de atletas nacionais e estrangeiros
Machico voltou a receber o Madeira SwimRun, prova integrada no Circuito Nacional e no Campeonato Regional de SwimRun 2026, reunindo dezenas de atletas regionais, nacionais e internacionais.
Na prova standard por duplas, João Sousa e Sandra Góis, do Grupo Desportivo Corticeiras/G-CET, venceram em equipas mistas, à frente de Rubina Gouveia e André Ferreira, do Ludens Machico-Hospital Particular da Madeira, e dos açorianos Joana e Carlos Mota. No sector feminino, triunfaram Inês Pinheiro e Ana Barbara, do Futebol Clube das Ferreiras.
Individualmente, o alemão Christian Götz, da Team Envol, venceu a geral masculina, enquanto Isabel Silva, da AD Galomar, triunfou entre as mulheres e sagrou-se campeã regional. Livramento Santos, do Corticeiras/G-CET, segundo da geral, conquistou o título regional masculino. Marco Teixeira foi vice-campeão e Diogo Freitas terminou em terceiro. No Regional feminino, Vânia Rodrigues e Laura Freitas completaram o pódio.
Na distância sprint, os triunfos absolutos pertenceram à espanhola Juana Garcia e a Matias Olival, do Ludens Machico, que se sagrou também campeão regional de cadetes. Nélia Freitas e Rodrigo Espírito Santo foram segundos, enquanto Inez Sá e Aurélio Góis fecharam os respectivos pódios.
Na super-sprint, venceram Cordelia Bracht e Duarte Câmara, do Clube Desportivo Escola Santana, seguindo-se, no sector masculino, José Rodrigues e André Franco.
A prova foi organizada pela ARTM e pelo SwimRun Portugal, com o apoio da Câmara Municipal de Machico e de várias entidades públicas e privadas.