Ao volante do Smart Fortwo com caixa automática

Smart Fortwo com motor 0.9 turbo a gasolina e 90 cavalos de potência. Uma viatura citadina, compacta, com bom andamento e económica, disponível no stand do Megamotor.

Trata-se de um veículo de 2018 com caixa automática, na versão passion, que vem equipada com muitos extras de fábrica, entre eles sensor de chuva, sistema de ajuda ao arranque com inclinação, entre outros. Além do mais, inclui jantes especiais de liga leve 15'' e pneus 4 estações.

O exterior deixa evidenciar alguns pormenores a vermelho na caixilharia. Já o interior, não deixa margens para dúvidas quanto ao conforto. Entre os destaques está ainda o computador de bordo, os espelhos retrovisores rebatíveis eléctricos e o volante multifunções.

Está à venda no stand do Megamotor por 13 900 euros e com garantia de 18 meses por mútuo acordo. Tem ainda a possibilidade de retoma mesmo com dívida* e o financiamento vai desde 193,93 euros por mês sem entrada inicial.

Para mais informações contacte o Megamotor através dos números 291 934 107 / 913 454 545 ou 913 454 540 ou então visite-nos na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Encontre mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.