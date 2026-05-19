No Dia Mundial de Alimentação, de 2023, a Câmara Municipal do Funchal apresentava a Estratégia Alimentar do Funchal - A Semear.

Tive o privilégio de estar presente.

Como nutricionista é com imenso gáudio que assisto à materialização de um projeto com o objetivo de contribuir para a literacia alimentar da população, a sustentabilidade, inclusão, educação, comércio local e trabalho em rede.

A população regional padece dos mesmos problemas nutricionais que a população de outros quadrantes nacionais, europeus ou mundiais.

Certamente com outras particularidades e especificidades.

Nos últimos 40 anos o estilo de vida modificou-se muito, espelhando ganhos na oferta alimentar e diversidade, por um lado, mas por outro a uma multiplicidade de produtos processados e ultraprocessados, de alto valor energético e nutricionalmente pobres.

Este quadro, associado a níveis baixos de atividade física, trouxe-nos a onde estamos hoje, com mais de metade da população adulta com excesso de peso, e mais de 1/3 das crianças, com tudo o que isso implica em termos de saúde.

Não é possível ignorar este cenário e nada fazer em prol dos cidadãos.

E foi o que a Câmara Municipal do Funchal fez, reconhecendo a problemática e tornando-se parte da solução. Intervindo em diferentes vertentes, dos mais novos aos mais velhos, com diferentes parceiros, amplificando assim o seu raio de ação.

Não posso e não devo deixar de enaltecer este tipo de iniciativas, que contribuem para a prevenção e promoção da saúde, como cidadã, munícipe, nutricionista, vogal da direção e representante da Ordem dos Nutricionistas.

Este panorama não se modifica a breve trecho e de forma isolada. Requer um trabalho multidimensional.

Este projeto trouxe a integração de uma nutricionista nos seus quadros. Espero que seja a primeira de várias, tornando-se um exemplo e um projeto a replicar por outras câmaras. Estas questões não são exclusivas do Funchal, repetindo-se em outros concelhos da Região Autónoma da Madeira.

O reconhecimento é nacional e internacional acrescentando valor ao projeto.

Parabéns pela visão, arrojo e resiliência, numa área em que os resultados não são visíveis a curto prazo, mas que são impactantes a médio e longo prazo, beneficiando a população.

Bem hajam a toda a equipa que tem tornado possível este desígnio.