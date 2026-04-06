 DNOTICIAS.PT
País

Trabalhadores da Nobre de Rio Maior cumprem hoje 28.ª greve desde 2023

None
Foto Lusa

Os trabalhadores da Nobre de Rio Maior cumprem hoje um dia de greve, naquela que é a 28.ª paralisação desde 2023, face à recusa da empresa em negociar o caderno reivindicativo.

A paralisação foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal (Sintab) e decorre durante todo o dia.

Os trabalhadores exigem um aumento salarial de 150 euros, a valorização do subsídio de refeição e do trabalho noturno, a implementação de diuturnidades, 25 dias de férias e o fim do recurso à contratação precária.

Conforme apontou, na semana passada, o sindicato, em comunicado, os trabalhadores lamentam a falta de vontade da empresa para negociar o caderno reivindicativo e decidiram voltar à greve.

Em março, foi entregue uma nova moção com reivindicações à administração da empresa.

0
 Comentários