Zelenski anuncia envio de drones e peritos para ajudar Jordânia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou hoje que Kiev enviou drones intercetores e um grupo de especialistas para ajudar a Jordânia, em declarações ao jornal norte-americano New York Times.

"Reagimos imediatamente", disse, adiantando que o pedido foi feito pelos Estados Unidos da América (EUA), na quinta-feira, e que o efetivo ucraniano partiu na sexta-feira.

A Jordânia é um importante aliado dos EUA no Médio Oriente e existe uma grande base militar norte-americana na região, a qual foi atacada pelo Irão em retaliação aos ataques aéreos conjuntos israelo-americanos, iniciados em 28 de fevereiro, contra a República Islâmica.

Zelensky tinha afirmado no domingo esperar que a ajuda da Ucrânia para a segurança da Jordânia e das tropas dos EUA ali estacionadas se traduza em maior capacidade defensiva para norte-americanos e seus aliados naquela região, mas também para os ucranianos.

Desde o início da guerra, em 24 de fevereiro de 2022, a Ucrânia desenvolveu capacidades próprias de abater os drones 'Shahed', de fabrico iraniano, com os quais que a Rússia tem atacado quase todas as noites o território ucraniano.

A Ucrânia já reclamou a necessidade de mais mísseis de fabrico norte-americano para os seus sistemas de defesa antiaérea como os 'Patriot' e contra aviões de caça F-16.

Washington parou de fornecer equipamento militar gratuitos para a Ucrânia desde que o atual presidente dos EUA, Donald Trump, voltou à Casa Branca, mas os norte-americanos continuam a transferir armamento para Kiev, pago principalmente por países europeus.