- A BÍBLIA EM QUADRAS

Do julgamento à ressurreição de Cristo

Ao Sumo Sacerdote

Jesus conduziram.

Anciãos e escribas,

ali se reuniram.

Pedro de longe O seguiu,

com os guardas se sentou.

Para se aquecer,

da fogueira se aproximou.

O Sumo Sacerdote

perante a assembleia falou:

- Não respondes nada?

A Jesus perguntou.

Em silêncio continuava.

De novo o interrogou:

- És tu o Messias?

- Tu O dizes quem sou.

-Vereis o Filho do Homem

à direita do poder sentado.

O sumo sacerdote

asgou as vestes, irritado.

- Que necessidade temos

de testemunhos ouvir?

Não ouvistes Cristo

a blasfémia proferir?

E, vendo a Pedro,

que a aquecer estava,

olhou para ele e disse:

- A Jesus acompanhavas.

- Não conheço quem dizes.

Pedro assim o negou.

Saiu fora ao alpendre,

e um galo alto cantou.

A criada, vendo-o,

a todos ali dizia:

- Este é um dos tais

que a Cristo seguia.

- Esse homem não conheço.

E muito praguejava.

- Esse homem não conheço.

Disse Pedro, que se afastava.

O Galo cantou segunda vez

e Pedro se lembrou

do que Jesus lhe tinha dito.

Retirando-se, chorou.

Sacerdotes O acusavam,

mas Jesus nada respondia.

Pilatos se impressionava,

mas pouco fazia.

Na Páscoa era costume

um preso soltar.

Perguntou se Barrabás

ou Jesus deveria libertar.

- Este é o rei dos Judeus;

Pilatos assim dizia.

Contudo, o povo incitava

e Barrabás escolhia.

- Mas ao rei dos Judeus

que hei de eu fazer?

- Crucifica-o! Crucifica-o!

Não se cansavam de dizer.

Não acho nele motivo

de alguma acusação.

Mas os sacerdotes gritaram:

Merece crucificação!

- Salvé Rei dos Judeus!

Começaram a dizer.

a Jesus feriram e cuspiram,

para O escarnecer.

A Simão, que ali passava,

os soldados o ordenaram,

que na cruz de Cristo pegasse

e o percurso continuaram.

Uma grande multidão,

as mulheres lamentavam,

acompanhavam a Jesus

e por Ele choravam.

Ao chegar ao calvário,

Jesus crucificaram.

À esquerda e à sua direita,

os malfeitores colocaram.



Depois de crucificado,

Suas vestes repartiram.

As sortes nela lançaram;

em quinhões a dividiram.



Por volta da hora sexta

de trevas a terra se cobriu.

Até à hora nona,

o sol não se viu.

O véu do tempo rasgou-se

e Jesus exclamou:

- A Ti entrego Meu espírito.

Dito isto expirou.

José de Arimateia

o corpo de Jesus reclamou.

Envolto num lençol,

num sepulcro o depositou.

E algumas das mulheres,

que o haviam acompanhado,

o túmulo foram ver

como o corpo foi colocado.

O corpo do Senhor Jesus,

entrando, elas não acharam.

Estando elas perplexas,

dois homens ali pararam.

Um homem ali sentado

as questionou:

- É a Jesus que buscais?

Pois Ele já ressuscitou.

E voltando do sepulcro,

das palavras se lembraram.

Aos onze e aos os demais,

isto comunicaram.

*) Extrato de

- A BÍBLIA EM QUADRAS

- Edições Vieira da Silva, 2025