A Bíblia em quadras*
Do julgamento à ressurreição de Cristo
Ao Sumo Sacerdote
Jesus conduziram.
Anciãos e escribas,
ali se reuniram.
Pedro de longe O seguiu,
com os guardas se sentou.
Para se aquecer,
da fogueira se aproximou.
O Sumo Sacerdote
perante a assembleia falou:
- Não respondes nada?
A Jesus perguntou.
Em silêncio continuava.
De novo o interrogou:
- És tu o Messias?
- Tu O dizes quem sou.
-Vereis o Filho do Homem
à direita do poder sentado.
O sumo sacerdote
asgou as vestes, irritado.
- Que necessidade temos
de testemunhos ouvir?
Não ouvistes Cristo
a blasfémia proferir?
E, vendo a Pedro,
que a aquecer estava,
olhou para ele e disse:
- A Jesus acompanhavas.
- Não conheço quem dizes.
Pedro assim o negou.
Saiu fora ao alpendre,
e um galo alto cantou.
A criada, vendo-o,
a todos ali dizia:
- Este é um dos tais
que a Cristo seguia.
- Esse homem não conheço.
E muito praguejava.
- Esse homem não conheço.
Disse Pedro, que se afastava.
O Galo cantou segunda vez
e Pedro se lembrou
do que Jesus lhe tinha dito.
Retirando-se, chorou.
Sacerdotes O acusavam,
mas Jesus nada respondia.
Pilatos se impressionava,
mas pouco fazia.
Na Páscoa era costume
um preso soltar.
Perguntou se Barrabás
ou Jesus deveria libertar.
- Este é o rei dos Judeus;
Pilatos assim dizia.
Contudo, o povo incitava
e Barrabás escolhia.
- Mas ao rei dos Judeus
que hei de eu fazer?
- Crucifica-o! Crucifica-o!
Não se cansavam de dizer.
Não acho nele motivo
de alguma acusação.
Mas os sacerdotes gritaram:
Merece crucificação!
- Salvé Rei dos Judeus!
Começaram a dizer.
a Jesus feriram e cuspiram,
para O escarnecer.
A Simão, que ali passava,
os soldados o ordenaram,
que na cruz de Cristo pegasse
e o percurso continuaram.
Uma grande multidão,
as mulheres lamentavam,
acompanhavam a Jesus
e por Ele choravam.
Ao chegar ao calvário,
Jesus crucificaram.
À esquerda e à sua direita,
os malfeitores colocaram.
Depois de crucificado,
Suas vestes repartiram.
As sortes nela lançaram;
em quinhões a dividiram.
Por volta da hora sexta
de trevas a terra se cobriu.
Até à hora nona,
o sol não se viu.
O véu do tempo rasgou-se
e Jesus exclamou:
- A Ti entrego Meu espírito.
Dito isto expirou.
José de Arimateia
o corpo de Jesus reclamou.
Envolto num lençol,
num sepulcro o depositou.
E algumas das mulheres,
que o haviam acompanhado,
o túmulo foram ver
como o corpo foi colocado.
O corpo do Senhor Jesus,
entrando, elas não acharam.
Estando elas perplexas,
dois homens ali pararam.
Um homem ali sentado
as questionou:
- É a Jesus que buscais?
Pois Ele já ressuscitou.
E voltando do sepulcro,
das palavras se lembraram.
Aos onze e aos os demais,
isto comunicaram.
*) Extrato de
- A BÍBLIA EM QUADRAS
- Edições Vieira da Silva, 2025