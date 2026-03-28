Espaçoso, confortável e ideal para a família

Viatura familiar, a gasóleo, muito espaçosa e confortável. É de facto o exemplar perfeito para a sua família, além de ser muito prático e económico, vem equipado com motor 1.6 blue hdi, com 120 cavalos de potência e caixa manual de 5 velocidades.

Trata-se da versão Style e vem bem equipado de fábrica, com limitador de velocidade, sensores de estacionamento traseiros, jantes de liga leve, faróis diurnos LED, barras de tejadilho, bancos traseiros rebatíveis e grande capacidade de bagageira, entre outros extras.

O modelo pode ser adquirido por 12 900 euros a pronto pagamento, com garantia de 18 meses (por mútuo acordo). Existe ainda possibilidade de financiamento desde 180,55 euros/mês, sem entrada inicial. E, se tiver uma viatura para troca, a retoma é possível, mesmo com dívida.*

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291934107 / 913454545 ou 913454540 ou então visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

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*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.