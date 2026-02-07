O treinador do Nacional, Tiago Margarido, está confiante num triunfo diante do Casa Pia, jogo da 21.ª jornada da I Liga que está marcado para amanhã, 15h30, no Estádio da Madeira.

“Vimos de um bom momento, com duas excelentes exibições tanto com o Rio Ave como diante do Sporting em Alvalade. Atravessamos um bom momento. A equipa joga bem, produz, tem um futebol fluído. Temos, por isso, muita crença, que poderemos vencer o jogo.”

Pela frente, o Nacional terá um adversário que chega à Madeira depois do histórico triunfo perante o FC Porto, líder destacado do campeonato.

“ Naturalmente que chegam com mais motivação. Esta vitória diante do FC Porto deu-lhes mais motivação e crença de que podem ter um resultado positivo na Madeira. A sua qualidade não condiz, contudo, com a classificação que ocupa neste momento. Mesmo que não tivessem ganho ao FC Porto esperávamos na mesma muitas dificuldades pois conhecemos muito bem o Casa Pia, conhecemos como o seu novo treinador trabalha. Nunca seria um jogo fácil”, avisa Tiago Margarido.