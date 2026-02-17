Consultas ao domicílio

Levar o veterinário até si não é apenas uma questão de comodidade.

É, muitas vezes, uma decisão clínica mais adequada.

🐾 Animais de Companhia

Receber o veterinário em casa permite:

✔ Redução significativa do stress (especialmente em gatos e animais geriátricos);

✔ Observação do animal no seu ambiente natural;

✔ Maior conforto para animais com mobilidade reduzida;

✔ Apoio personalizado a famílias com vários animais;

✔ Melhor acompanhamento de doentes crónicos;

✔ Cuidados paliativos com tranquilidade e dignidade.

Em casa, o animal comporta-se como realmente é — e isso melhora a avaliação clínica.

🐄 Animais de Produção

No setor pecuário, o domicílio não é uma opção.

É parte essencial da prática veterinária.

✔ Maneio sanitário e planos profiláticos;

✔ Acompanhamento reprodutivo;

✔ Monitorização de produtividade;

✔ Intervenções clínicas no local;

✔ Avaliação das condições de bem-estar e biossegurança;

✔ Apoio técnico à gestão do efetivo.

A intervenção no terreno permite decisões mais ajustadas à realidade da exploração e maior controlo sanitário.

Usamos no domicílio o mesmo rigor técnico, protocolo clínico e responsabilidade profissional que aplicamos em contexto de clínica.

Ligue-nos: 966 529 489 | 291 575 122

Nós cuidamos!

Pode ainda contactar-nos pela via alternativa: [email protected]

