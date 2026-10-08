Capoeira Lounge Bar apresenta Kora Collab

Uma viagem única pelo melhor do vinyl num concerto intimista no Capoeira Lounge Bar, no Caniço-de-Baixo. Já este sábado, dia 10, a partir das 21 horas no Capoeira Lounge Bar, Caniço-de-Baixo. Entrada Livre.

Os talentosos Williams Ramos, Ricardo Dias, Rodolfo Cró e o jovem baterista Tiago Boulhosa são os protagonistas do projeto Kora Collab, que presta um tributo de uma hora aos grandes clássicos do vinyl, reinterpretados com criatividade, talento e muita personalidade.

Mais uma noite de música ao vivo no ambiente acolhedor e descontraído do Capoeira Lounge.

Capoeira Lounge Bar

Caniço-de-Baixo

Rua Baden Powell, Complexo Balnear Lido Galomar, piso-2