Pai e filho detidos por tentativa de homicídio em Paços de Ferreira

Um pai e um filho, de 46 e 16 anos, foram detidos por tentativa de homicídio de um homem, na via pública, em Paços de Ferreira, distrito do porto, indicou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

"Na ocasião, junto a um estabelecimento comercial de um familiar da vítima, iniciou-se uma discussão entre esta e os suspeitos, motivada pelo facto do suspeito mais velho ter decidido que não iria pagar por serviço de que havia usufruído no referido estabelecimento comercial", explica a PJ, em comunicado.

Esta força de investigação criminal acrescenta que, "confrontados com esta conduta, os suspeitos exaltaram-se, muniram-se de uma arma branca e de uma arma de fogo e procuraram atentar contra a vida e integridade física da vítima".

"Após o cometimento do crime, colocaram-se em fuga e procuraram refúgio junto de familiares, abandonando a área de residência", diz a PJ, dando conta de que o crime aconteceu em 04 de agosto.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo um juiz de instrução criminal aplicado várias medidas de coação: apresentações semanais às autoridades, proibição de contacto com o ofendido e testemunhas, proibição de frequentar as imediações do estabelecimento comercial em causa e proibição de deterem armas de fogo.

Os detidos estão indiciados pelos crimes de tentativa de homicídio, ofensa à integridade física qualificada na forma tentada e detenção de arma proibida.