Relâmpagos (Dia da Nacionalidade, Cabral ka mori)

Hoje, exaltamos, com orgulho e gratidão, os Heróis Nacionais e rememoramos, ainda com sentido de futuro, Amílcar Cabral.

Os Heróis Nacionais e Amílcar Cabral suscitam-me, diante dos tempos exigentes que vivemos, um horizonte memorial alargado. Que este dia seja de reflexão serena e profunda, extremamente enriquecedora para todos nós.

Do que seja legítimo. Os cidadãos cabo-verdianos aspiram a viver num Cabo Verde mais soberano, democrático e desenvolvido, o que implica, por um lado, crescimento económico, sustentabilidade ambiental e equidade social e, por outro, uma defesa intransigente de todos os marcos republicanos do nosso percurso contemporâneo.

Afinal, quem são os Heróis Nacionais? Presumo aqueles que, em tempos decisivos da nossa História, se destacaram pelo valor da coragem e pela firmeza inabalável em prol do coletivo nacional. Hoje, por exemplo, um nome, entre outros e por vários tempos, não me sai da saudade: Abílio Duarte, falecido há quase 30 anos.

Celebrarmos os Heróis Nacionais e honrarmos Amílcar Cabral com elevação e com dignidade, com sentido patriótico e de forma inteligente e estratégica. As novas gerações, os que nasceram já depois dos adventos da Independência e da Democracia, têm consciência que tais datas precisam ser vivificadas. A tal Geração Z será portadora, não apenas de futuro geracional, mas de Futuridade.