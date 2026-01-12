O maior sortido de clips solares chegou à Madeira
A Alain Afflelou Óptica, reconhecida franquia internacional com mais de 40 anos de experiência, reforça a sua presença na Madeira com duas lojas estratégicas: uma no CC Anadia, loja 47, por cima do Pingo Doce, e outra no CC Madeira Shopping, no corredor junto a um quiosque Xpress, em frente à Sport Zone. Ambas oferecem uma ampla gama de soluções ópticas, incluindo os inovadores clips solares, práticos e versáteis.
Os clips solares da Alain Afflelou são uma solução ideal para quem já usa óculos graduados e não quer comprar óculos de sol separados. Com um simples clique, qualquer par de óculos se transforma em óculos de sol, protegendo os olhos dos raios UV de forma eficaz. Alguns modelos incluem polarização para reduzir o brilho e filtros amarelos específicos para condução, aumentando a segurança e o conforto visual.
A loja destaca-se pela maior variedade de lentes com clip na Madeira, oferecendo opções tanto para adultos como para crianças. Contamos com aproximadamente mais de 300 aros diferentes com clips, garantindo que cada cliente encontre o estilo, cor e tamanho que melhor se adapta ao seu gosto e necessidades visuais. A diversidade é tão grande que conseguimos atender desde quem procura uma solução prática para o dia-a-dia até quem procura designs mais sofisticados.
Como parte da franquia Alain Afflelou Óptico, garantem qualidade internacional e aconselhamento profissional especializado. Cada cliente recebe acompanhamento personalizado na escolha do clip adequado, considerando a prescrição, o estilo de vida e até a estação do ano, reforçando a importância da protecção ocular diária contra a radiação solar.
Seja para passeios ao ar livre, condução ou lazer, os clips solares da Alain Afflelou óptico combinam praticidade, estilo e protecção, sendo um acessório indispensável para qualquer tipo de óculos graduado. Visite as lojas na Madeira e descubra a solução que junta conforto, moda e saúde ocular num só gesto.
Alain Afflelou Óptico
Rua Visconde Anadia 27, CC Anadia, Loja 47 e 48.
CC Madeira Shopping, quiosque no corredor Frente a Sportzone
Telefone: 291 657638
Site: https://www.afflelou.pt/