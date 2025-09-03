PS-M classifica descongelar de propinas como “um ataque ao futuro dos portugueses”

O candidato do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal do Funchal, Rui Caetano, classificou esta quarta-feira, 3 de Setembro, a decisão do Governo da República de descongelar, a partir do ano letivo 2026/2027, o valor das propinas das licenciaturas, que não sofre alterações desde 2020, como "um ataque ao futuro dos portugueses”.

Em nota emitida, o candidato considera que a decisão “é um escândalo” e demonstra a “insensibilidade social e a incompetência política do ministro responsável pela pasta da Educação”.

Rui Caetano compromete-se, caso chegue à presidência da Câmara do Funchal, a rever os regulamentos de atribuição de bolsas de estudo, de modo a aumentar os apoios aos estudantes do concelho do Funchal.

“Num país onde os salários continuam entre os mais baixos da Europa e onde as famílias já enfrentam enormes dificuldades para fazer face ao custo de vida, o PSD escolhe o caminho mais fácil: cobrar mais aos estudantes e empurrar milhares de jovens para fora do ensino superior”, critica o socialista, acrescentando que esta é “uma medida cega, injusta e profundamente retrógrada, que transforma a educação num luxo para poucos, em vez de a assumir como um direito de todos”.

Face ao aumento do valor das propinas, "quando a redução deveria ser o caminho a seguir", o candidato do PS alerta que os efeitos serão ainda mais dramáticos para a Madeira. “Os estudantes madeirenses, oriundos da região com os salários mais baixos do país, serão duplamente penalizados. Muitas famílias, que já fazem enormes sacrifícios para manter os filhos a estudar na Universidade, com imensos alunos a abandonar o ensino superior por questões económicas e muitos a estudar fora da Região, verão agora este esforço tornar-se insuportável”, refere Rui Caetano, considerando que este é “um ataque direto às aspirações de uma geração inteira e uma tentativa descarada de travar a mobilidade social”.

Perante o que entende ser "uma afronta", o candidato socialista assume um compromisso claro: “Quando chegarmos à Câmara Municipal do Funchal, não deixaremos os jovens funchalenses entregues à indiferença do Governo da República. Vamos rever os regulamentos de atribuição de bolsas, aumentar os apoios e garantir que nenhum estudante fica para trás por falta de dinheiro.”

Rui Caetano acrescenta ainda que, "enquanto o PSD escolhe fechar portas ao futuro, o PS estará ao lado das famílias e dos jovens, defendendo uma classe média que já vive estrangulada por salários baixos e custos elevados".