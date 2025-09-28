Citroën C3 Aircross C-Series 2023 – Conforto e design distinto

O Citroën C3 Aircross destaca-se como um SUV compacto pensado para quem procura praticidade, conforto e personalidade. Com o motor a gasolina 1.2 de 110 cv, alia agilidade na cidade a um desempenho equilibrado em estrada, sempre com consumos contidos.

O interior reflecte o espírito da linha C-Series, oferecendo detalhes exclusivos, ergonomia e espaço inteligente, ideal tanto para o quotidiano como para viagens em família. Além disso, conta com tecnologias de assistência à condução e conectividade moderna, que tornam cada trajecto mais seguro e agradável.

Com o seu design expressivo e linhas robustas, o C3 Aircross transmite confiança e carácter, mantendo-se fiel ao ADN da Citroën. Um modelo que combina estilo, eficiência e fiabilidade, pronto para acompanhar cada momento do dia-a-dia.

Ligue e descubra como o Citroën C3 Aircross pode tornar cada viagem mais simples e confortável

