Embarque numa viagem única ao coração da história milenar do Egito. Durante 8 dias e 7 noites, descubra os segredos dos faraós navegando pelo lendário rio Nilo e explorando templos majestosos, necrópoles impressionantes e a fascinante capital, Cairo.

Reserve já o circuito Egito Faraónico | Partida Especial e viva a experiência inesquecível de descobrir o Egito!

Preços: desde 1 551 euros por pessoa (quarto duplo)

Partida: Lisboa

Data: 27 Outubro 2025

Duração: 8 dias / 7 noites

Itinerário: Lisboa, Luxor, Esna, Edfu, Kom Ombo, Assuão, Abu Simbel, Cairo, Lisboa.

Este circuito inclui voo directo desde Lisboa com uma bagagem de porão, voos domésticos Assuão / Abu Simbel / Cairo, transferes, cruzeiro de 4 noites pelo Nilo com pensão completa, 3 noites de estadia com pequeno-almoço no Cairo, 6 refeições, visitas acompanhadas por guia egiptólogo a Abu Simbel, Vale dos Reis, Templo de Karnak, Pirâmides de Gizé e outros, e seguro.

Não estão incluídos os voos de/para o Funchal, bebidas às refeições, gratificações gerais obrigatórias pagas no destino (40€, exclui guias e bagageiros nos hotéis), taxas aeroportuárias (sujeitas a alteração), visto, extras de carácter pessoal ou quaisquer outros serviços não indicados como incluídos.

Tanto o preço como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291 208 920 ou do email [email protected]

Intertours

Funchal: Largo do Phelps, 18 – 291 208 920 | Avenida Arriaga, 30 -3º - 291 209 900

Camacha: Camacha Shopping, loja 9 – 291 923 880

Email: [email protected]

