Renault Megane Sport Tourer 1.5 Blue dCi Intens – Conforto, espaço e estilo em cada viagem
O Megane Sport Tourer 2017 com motor diesel 1.5 Blue dCi de 110 cv e caixa automática é a escolha perfeita para quem procura eficiência, conforto e versatilidade no dia-a-dia. Mais do que um carro, oferece tranquilidade e liberdade a cada quilómetro.
O que este carro o pode oferecer:
- Condução sem esforço: caixa automática para uma experiência mais relaxante em cidade ou estrada;
- Economia e eficiência: motor diesel moderno que reduz consumo e custos de manutenção;
- Espaço para a família e para tudo o que precisa: bagageira generosa e interior confortável;
- Tecnologia que simplifica o dia-a-dia: assistência à condução, conectividade e conforto;
- Estilo e presença: design elegante, funcional e moderno;
- Tranquilidade garantida: revisões em dia e histórico cuidado.
Este automóvel está disponível para test drive na Virtualcar Barreiros
Ligue para o stand e descubra como o Megane pode tornar cada viagem mais fácil e agradável.
Virtualcar Barreiros
961928678
966437993
Virtualcar Santo António
291652704
915325758