Novas funções do Instagram levantam questões sobre privacidade dos utilizadores

A rede social Instagram atualizou a sua plataforma para permitir a republicação de conteúdos e introduzir um mapa que possibilita descobrir novas publicações a partir da localização dos amigos, levantando questões sobre a privacidade dos utilizadores.

Uma das novas funcionalidade anunciadas pela Meta é o "Instagram Map" que permite descobrir novos conteúdos a partir da localização mais recente de amigos e criadores favoritos.

A partilha de localização está desativada por predefinição, o que significa que o mapa só irá mostrar a localização dos utilizadores que a tenham ativado, mas não o fará em tempo real, sendo atualizado sempre que a aplicação for aberta.

Esta novidade gerou várias dúvidas sobre a privacidade dos utilizadores, tendo a rede social explicado que a ativação desta função requer uma dupla verificação do consentimento, o que significa que, depois de os utilizadores optarem por partilhar a sua localização, a aplicação confirma se os utilizadores estão de acordo com os termos definidos.

"Estamos a rever tudo duas vezes, mas até agora parece que a maioria das pessoas está confusa e assume que, como podem ver-se no mapa quando o abrem, outras pessoas também podem vê-las", informou o responsável da rede social, Adam Mosseri, citado pela Europa Press.

Contudo, segundo a agência de notícias, desativar a localização tanto na aplicação como no dispositivo não fazia com que os utilizadores desaparecessem do mapa.

Além disso, à semelhança do TikTok, a rede social da Meta irá agora possibilitar a republicação de "reels" (vídeos curtos) e publicações, desde que tenham sido partilhados publicamente, tendo um separador próprio para o efeito, de forma a alcançar mais pessoas.