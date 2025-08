ChatGPT atinge 700 milhões de utilizadores activos semanais

O 'chatbot' da OpenAI, ChatGPT, vai atingir 700 milhões de utilizadores ativos semanais esta semana, representando um crescimento anual de mais de quatro vezes, anunciou hoje a empresa.

"Esta semana, o ChatGPT está a caminho de atingir 700 milhões de utilizadores ativos semanais, acima dos 500 milhões (utilizadores ativos semanais) no final de março e quatro vezes mais que no ano passado", escreveu Nick Turley, vice-presidente de produto do ChatGPT, na conta na rede social X.

O responsável acrescentou que "todos os dias, pessoas e equipas aprendem, criam e resolvem problemas mais complexos", deixando também um agradecimento à equipa por "tornar o ChatGPT mais útil e por cumprir a missão de permitir que todos beneficiem da IA [Inteligência Artificial]".

Este número abrange todos os produtos de IA do ChatGPT (grátis, Plus, Pro, Enterprise, Team e Edu) e coincide com a ultrapassagem de três mil milhões de mensagens diárias de utilizadores, de acordo com a empresa.

A empresa por trás do ChatGPT, liderada por Sam Altman, quase duplicou a receita nos primeiros sete meses do ano, atingindo 12 mil milhões de dólares (cerca de 10,4 mil milhões de euros) em receita anual, segundo avançou o The Information na semana passada.